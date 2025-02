Die erste Buchmesse in Droyßig bringt Menschen zusammen und lädt nicht nur zum Schmökern und Vorlesen ein. Welche Aktionen Sie erwarten und wie Sie selbst Teil des Projekts werden können, erfahren Sie hier!

„Droyßig liest“: Modellprojekt bringt Buchmesse in die Region Zeitz

Charlotte Blume und Caroline Münzberg (re.) wollen mit besonderen Aktionen die Lesebegeisterung in Familien wecken.

Droyßig/MZ. - "Wir wollen mehr Lesebegeisterung in den Familien wecken. Und das ist sicher interessanter, wenn man vielfältige Aktionen anbietet", bringt Charlotte Blume auf den Punkt, was derzeit in Droyßig als Modellprojekt über die Bühne geht.