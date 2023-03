Zeitz/MZ - Ein kleines Jubiläum im großen Zeitzer Dom St. Peter und Paul: Der Förderverein Musikfreunde Eule-Orgel besteht seit zehn Jahren und möchte das mit einigen Veranstaltungen feiern. Natürlich steht die Orgel - gebaut nach Ideen von Heinrich Schütz - im Mittelpunkt. Doch zum Jubiläum möchte der Verein neue Wege gehen. „In den vergangenen zehn Jahren zeigten wir die Orgel in neuem Glanz. Mal in weichem sachten, mal wildem silbrigem Klang der Holz- und Metallpfeifen hinterließen zahlreiche namhafte Musiker unvergessliche Erlebnisse bei unserem Publikum“, schreibt Reiner Eckel dazu in der Pressemitteilung des Vereins.

