Dreister Wohnungseinbruch am Schützenplatz in Zeitz: Täter machen Beute im Wert von 6.000 Euro

Am Donnerstag ist eine Wohnung am Zeitzer Schützenplatz eingebrochen worden.

Zeitz/MZ/ank. - Am Donnerstag ist in eine Wohnung im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses am Schützenplatz eingebrochen worden. Die Täter gelangten laut Polizei durch das Aufhebeln der Balkontür in die Wohnung und entwendeten mehrere Wertgegenstände sowie Bargeld im Gesamtwert von rund 6.000 Euro. Der Einbruch ereignete sich im Laufe des Tages und wurde gegen 19 Uhr bemerkt. Die Kriminalpolizei hat die Spurensicherung übernommen und fahndet nach den Tätern. Die Polizei rät, unabhängig von diesem Fall, Wohnungen ausreichend zu sichern und bietet kostenlose Beratungen zum Einbruchsschutz an. Termine können über jede Polizeidienststelle vereinbart werden. Das Polizeirevier Burgenlandkreis in Weißenfels ist telefonisch über die Rufnummer 03443/2820 erreichbar