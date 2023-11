Kaufland in der Friedensstraße bleibt für mehrere Stunden geschlossen. Täter flüchten in Richtung Gera. Polizei sucht mit Hubschrauber. Was sonst noch bekannt ist.

Zeitz/MZ. - Große Aufregung im Kaufland Freitagfrüh in der Zeitzer Friedensstraße: Gegen 4 Uhr nachts wurde dort der Geldautomat der Sparkasse gesprengt. „Zeugen hatten einen Knall vernommen und die Polizei informiert“, teilt Gesine Kerwien von der Polizei mit. Es soll sich um drei maskierte Täter handeln, die mit einer Tasche in einen dunklen VW Golf stiegen und über die B2 in Richtung Gera flüchteten, so die Polizei. Bei der Fahndung kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Bislang ohne Erfolg. Am Supermark t wurde die beschädigte Eingangstür des Marktes und der gesprengte Geldautomat festgestellt. Die Kriminalisten aus Halle ermitteln.