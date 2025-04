Kretzschau/MZ. - Am Donnerstagnachmittag ereignete sich kurz nach 15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B180 nahe Kirchsteitz. Nach Angaben der Polizei stießen zwei Autos zusammen. Ein Pkw kam aus Richtung Meineweh und wollte links nach Gladitz abbiegen. Dabei stieß er mit einem auf der Bundesstraße entgegenkommenden Pkw zusammen. Der abbiegende Pkw wurde durch die Kollision gegen einen an der Einmündung des Plantagenweges stehenden Radfahrer geschleudert. Der Radler, der Fahrer des abbiegenden Autos und die Beifahrerin im anderen Pkw wurden leicht verletzt. Die beiden Autos, das Fahrrad und ein Verkehrszeichen wurden beschädigt. Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Ein Abschleppdienst transportierte die beiden Autos ab, so teilt die Polizei mit.