Digitalisierung von Verwaltungen im Burgenlandkreis Digitale Zukunft in Zeitz: Tablets für Stadträte gibt es nach der Wahl

Onlinedienst für Fundsachen, Gewerbesteuerbescheid und Software für Baumkontrollen: Mehrere Projekte stehen für dieses Jahr in Zeitz an. Wie die Stadt online aufrüsten will.