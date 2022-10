Dieser Zeitzer ist live im Fernsehen aufgetreten

Der Rentner ist in einem TV-Quiz angetreten.

Zeitz/MZ/isb - Spannend muss der Sonntagabend des Zeitzers Manfred Wehlte gewesen sein. Denn der Rentner ist in der Sendung „Bingo! Die Umweltlotterie“ des NDR-Fernsehens am 9. Oktober um 17 Uhr live aufgetreten. Unter zehntausend Mitspielern war er zuvor als Quiz-Kandidat ausgelost worden, wie das Büro von Bingo!-Moderator Michael Thürnau mitteilte.

In der Sendung präsentieren Thürnau und Co-Moderatorin Jule Gölsdorf die Zahlen des Glückspiels Bingo von Lotto Niedersachsen. Daneben stellen sich zwei Kandidaten einem Quiz. Wer das gewinnt, der kann weiter zocken und mit etwas Glück eine hohe Gewinnsumme erreichen. Nach einer Schätz- und drei Wissensfragen kam Wehltes Gegenspieler weiter. Dennoch ging der Zeitzer nicht leer aus, denn auch der vermeintliche Verlierer gewinnt etwas. Und so kann sich Manfred Wehlte zusammen mit seiner Frau auf eine Wellness-Reise nach Ehingen an der Donau im Wert von 1.400 Euro freuen.