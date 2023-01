Die Polizei ermittelt gegen zwei jugendliche Ladendiebe, die in Zeitz gestellt wurden.

Zeitz/MZ - Zwei jugendliche Ladendiebe sind Freitagmorgen in einem Discounter in Zeitz auf frischer Tat ertappt worden. Laut Polizei hatten die Jugendlichen Artikel in ihre Rucksäcke verstaut und wollten den Markt ohne zu bezahlen verlassen. Ermittlungen gegen das Duo sind eingeleitet.