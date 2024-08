Zeitz/MZ/ANK. - In der Nacht zum Freitag haben laut Polizei Unbekannte in der Zeitzer Schillerstraße die Scheibe eines Transporters eingeschlagen und eine Geldbörse aus dem Wagen gestohlen. Die Straftat reiht sich ein in eine Reihe, die der Polizeiinspektion Halle jetzt Anlass war, sich mit einem Appell an Fahrer und Halter insbesondere von Kleintransportern zu wenden. „Niemals sollten Werkzeuge oder andere wertvolle Gegenstände sichtbar im Fahrzeug liegengelassen werden“, heißt es. Ein kurzer Blick ins Fahrzeug reiche oft, um potenzielle Diebe anzulocken.

