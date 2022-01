Diebe schlagen in Zeitz Autoscheibe ein und stehlen Geldbörse

Zeitz/MZ - In Zeitz ist erneut in einen Pkw eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde in der Pestalozzistraße eine Seitenscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen. So gelangten der oder die Diebe in das Innere des Wagens und nahmen ein Portemonnaie mit, in dem neben einer geringen Menge Bargeld auch die persönlichen Dokumente des Eigentümers waren. Bemerkt und angezeigt wurde der Diebstahl nach Polizeiangaben am Dienstagmittag.