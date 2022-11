In einen Pkw in Zeitz ist eingebrochen worden.

Zeitz/MZ - Bargeld und persönliche Dokumente sind in der Nacht zum Mittwoch aus einem Pkw in Zeitz gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, haben Unbekannte eine Seitenscheibe des Autos, das in der Senefelder Straße geparkt war, eingeschlagen und einen Korb aus dem Pkw gestohlen, in dem die Beute lag.