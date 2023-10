An diesem Wochenende wird die Uhr auf Winterzeit umgestellt. Was denken die Bürger über die Zeitumstellung und wie sieht es eigentlich bei Uhrengeschäften aus?

Die Sommerzeit endet: Wer dreht in Zeitz an welcher Uhr?

Andreas Otto bietet in seiner Goldschmiede auf dem Roßmarkt Uhren aller Arten an.

Zeitz/MZ. - Ich finde es gut, da kann ich eine Stunde länger schlafen“, sagt Martin Baumann. Das denken wohl einige Menschen über die Zeitumstellung zur sogenannten Winterzeit, die eigentlich die mitteleuropäische Normalzeit ist. In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Uhren von drei auf zwei Uhr zurückgestellt. Die Winterzeit gilt dann bis zum 31. März 2024, ehe die Uhr wieder auf Sommerzeit umgestellt wird. Dennoch gibt es auch strikte Gegner dieses Hin und Hers. Es ist seit Jahren ein großes Streitthema in Deutschland. Wie weit die Meinungen darüber auseinandergehen, zeigt auch eine Straßenumfrage der MZ in Zeitz.