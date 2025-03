Breitenbach/MZ. - Weit hatten es die Zeitzer oder ihre Gäste in früheren Zeiten wirklich nicht, um in die Schweiz zu fahren. Zumindest zur Erholung ins Ausflugslokal „Zeitzer Schweiz“ mit seinem Hotelbetrieb fernab aller Alltagssorgen und der Unruhe des Industriezeitalters. Idyllisch angesiedelt am Komplex der historischen Schneidemühle, einer bedeutenden Dampfschneidemühle am Fluss Aga, wurde die gleichnamige Gaststätte seit dem späten 19. Jahrhundert über viele Jahrzehnte ihrem Ruf als anspruchsvoller Ausflugsort im Grünen bestens gerecht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.