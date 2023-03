Am Freitag ist in der Straße ein Baugerüst demontiert worden. Nun kann die B180 hier wieder durchgängig befahren werden. Gesperrt war sie seit Mitte September.

Aufatmen in Zeitz: Die seit Monaten gesperrte Rahnestraße ist am frühen Freitagnachmittag wieder für den Verkehr freigegeben worden.

Zeitz/MZ/ank - Aufatmen in Zeitz: Der Verkehr in der Stadt ist wieder flüssiger. Die seit Monaten gesperrte Rahnestraße ist am frühen Freitagnachmittag wieder für den Verkehr freigegeben worden. Handwerker hatten am Vormittag das Gerüst vor dem Haus Nummer 10 demontiert. Weil das Gerüst zum Teil auf der Straße stand und Autos zu wenig Platz ließ, war die Straße mehrere Monate voll gesperrt. Das Gerüst wiederum war notwendig, um Reparaturarbeiten am Giebel des Hauses auszuführen. Es bestand zunächst die Gefahr, dass er einstürzen könnte. Ursprünglich gesperrt worden war die Rahnestraße Mitte September vergangenen Jahres. Da war das Haus Nummer 14 in einer Nacht eingestürzt.

Die Rahnestraße, immerhin B 180, ist eine wichtige Verkehrsader zwischen der Zeitzer Unterstadt und der Oberstadt und damit ins Zentrum von Zeitz.