Die erfolgreichen Sieben aus Zeitz

Zeitz/MZ - Musik ist ihr Leben, fast jeden Tag üben sie, mal allein, dann wieder zum Unterricht in der Musikschule. Jetzt holten sie erste Preise im Landeswettbewerb „Jugend musiziert“. In der Altersgruppe II erspielte sich das Gitarrentrio Tabea Fichtner, Samira Steinhauf und Max Dreyer in der Altersgruppe II einen 1. Preis. Ebenfalls über einen hervorragenden 1. Preis freuen sich die Gitarrenspieler des Quartetts Lara Celine Schenk, Elias Eifrig, Huy Hung Nguyen und Dominik Brunner (Altersgruppe V). Damit habe die letztgenannten ihr Ticket für den Bundeswettbewerb in Oldenburg gelöst. „Dafür haben wir wirklich hart geübt, mindestens 30 Minuten jeden Tag“, sagt Samira Steinhauf, zehn Jahre alt. Dabei sei die Pandemie auch für die jungen Musiker nicht leicht gewesen, denn das gemeinsame Proben war nicht möglich, Auftritte und gemeinsame Treffen fielen aus. Und trotzdem waren sie erfolgreich. Für die Jüngeren ist allerdings beim Landeswettbewerb Endstation.

