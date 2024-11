Die Koalition in Berlin ist mit der Entlassung von Finanzminister Lindner durch Kanzler Scholz zerbrochen. Was sagen Vertreter der Ampel-Parteien in Zeitz? Und wie sehen es die Zeitzer Bürger?

Die Ampel in Berlin ist kaputt: In Zeitz setzen Stadträte von SPD, Grünen und FDP auf Neuwahl

Winke, winke und tschüs - Ampel einmal anders: Herzlich ging es in Berlin in der Regierungskoalition aber nicht mehr zu.

Zeitz/MZ. - Die Ampel-Regierung in Deutschland ist Geschichte. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Finanzminister Christian Lindner (FDP) gefeuert und wird die Vertrauensfrage stellen. Wann gibt es Neuwahlen? Stehen die Grünen mit Vizekanzler Robert Habeck weiter zur Koalition? Was wird aus dem Bundeshaushalt 2025? Diese und noch viel mehr Fragen werden auch in Zeitz gestellt. Die MZ hat die lokalen Vertreter der Parteien, die auch der Ampel-Regierung angehörten, nach ihrer Meinung gefragt, mit dem Stadtratsvorsitzenden und dem Oberbürgermeister gesprochen und Bürgern zugehört. Wie also kommen das Ampel-Aus und die große Politik im Kleinen, im Lokalen an?