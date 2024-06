Filmemacherin war in Sachen Zekiwa und Naether unterwegs und als Vertreter des Käru-Museums. Warum hier ein reger Austausch beginnen könnt und was Käru heißt.

Deutsches Kinderwagenmuseum in Zeitz: Aljona Surzikova aus Estland besucht die Moritzburg

Zeitz/MZ. - Käru ist das estnische Wort für Kinderwagen. Und Käru heißt eine kleine Landgemeinde mitten in Estland mit nicht einmal 1.000 Einwohnern. Aber Käru hat ein Kinderwagenmuseum. Und Aljona Surzikova kam als Vertreterin eben dieses Museums nach Zeitz. Zum Zekiwa-Fanclubtreffen und ins Deutsche Kinderwagenmuseum in Schloss Moritzburg. Sie war sichtlich begeistert. „Es ist so schön, hier zu sein und man kann sicher vieles entwickeln, viele Geschichten erzählen“, meinte sie.