Die Wochenmärkte in Zeitz, hier am Roßmarkt, sind ausgeschrieben worden. Wer wird sie ab Januar 2024 durchführen?

Zeitz/MZ. - Wie geht es mit den Wochenmärkten auf dem Platz der deutschen Einheit und am Roßmarkt in Zeitz weiter? Die Stadt Zeitz hat die Durchführung der Wochenmärkte in Zeitz offiziell ausgeschrieben. Am 6. November war Bewerbungsschluss. Wer den Zuschlag erhält, darf die Wochenmärkte im Zeitraum von Anfang 2024 bis Ende 2026 durchführen. „Die Deutsche Marktgilde hat sich entschieden, an der Neuausschreibung teilzunehmen“, wendet sich Katrin Schiel, die zuständige Gebietsleiterin der Marktgilde, an die MZ.