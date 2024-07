In einem Prozess wegen Totschlags an einem 34-jährigen Mann aus Zeitz fehlte ein wichtiger Zeuge.

Halle/Zeitz/MZ. - Auch am dritten Verhandlungstag am Dienstag gegen einen 26-jährigen Mann aus Hildesheim ist die Strafkammer vor dem Landgericht in Halle noch nicht wirklich weitergekommen.