Der sanfte Riese aus dem Zeitzer Tierheim ist tot

Zeitz/MZ - Keine Sommergeschichte von Bruno, dem sanften Riesen aus dem Zeitzer Tierheim, der in der Nähe von Aachen ein wunderbares Zuhause gefunden hat? Nein, aber eine traurige Nachricht: Bruno ist tot. Weihnachten war noch, bis auf Probleme mit der Schilddrüse, was aber mit Medikamenten gut eingestellt war, alles in Ordnung. Doch im Frühjahr kamen ernsthafte gesundheitliche Probleme dazu. Gerd Heydens Hoffnung, dass alles gutgehen und Bruno noch eine Zeit bei ihm haben könnte, erfüllte sich nicht. Am 8. Juni schlief der kaukasische Schäferhundmischling für immer ein.

