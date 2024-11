Tröglitz/MZ. - Es geht voran: Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Tröglitz wächst zusehends. „Die Bodenplatte ist fertig, die Mauern für das Untergeschoss stehen und die Gerüstbauer setzen gerade die nächste Lage auf“, erzählt Uwe Göttlinger vom Büro ICL Ingenieur Consult Leipzig. Drei Tage die Woche verbringt er auf der Baustelle in Tröglitz. Die Arbeiter brauchen jetzt weiterhin milde Temperaturen. „Wenn das Wetter hält, dann sollte der Rohbau Ende Januar fertig sein. Was wir gar nicht gebrauchen können, wäre ein strenger Frost“, fährt Göttlinger fort. So etwa fünf Grad über Null brauchen die Maurer auf dem Bau schon, Beton könne noch bis etwa null Grad gegossen werden. Sieben Arbeiter aus Rochlitz verrichten im Hochbau ihr Tagwerk und bauen am Gerätehaus in Tröglitz mit.

