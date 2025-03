Geschcihte im Burgenlandkreis Der Geist der Goethezeit in Zeitz

Das Ateliergebäude im Hof von Steinsgraben 42, das Ernst Lößnitz erbauen ließ, erinnerte stark an das Haus des großen Dichters am Frauenplan in Weimar. Was mit dem Haus in Zeitz geschah.