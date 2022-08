Der „Elsterexpress“ steht still

Salsitz/MZ - „Ich komme mir vor, als ob wir ein Großunternehmen wie die Lufthansa sind. Dabei wollen wir doch bloß ein paar gemütliche Ausflüge in das Elstertal anbieten“, ärgert sich Uwe Kraneis. Er ist neben Miriam Thielsch einer der beiden geschäftsführenden Gesellschafter einer gemeinnützigen GmbH, die die neue Bimmelbahn in der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst betreibt. Doch diese blau-weiße Bahn war erst zweimal unterwegs und steht seitdem nur herum. „Weil uns ein festangestellter Verkehrsleiter fehlt. So sind die Vorschriften der Behörden. Das kann ja wohl nicht wahr sein“, meint Kraneis.