Dr. Thomas Bolle ist Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Visceralchirurgie im Zeitzer SRH-Klinikum. Wie er herkam und was ihn hier weiter hält.

Der Chef bleibt länger: Zeitzer Arzt geht noch nicht in den Ruhestand

Chefarzt Dr. Thomas Bolle hat sowohl im OP, in der Ausbildung, als auch am Schreibtisch alle Hände voll zu tun.

Zeitz/MZ. - Ruhestand? Ach nein. Da fühlt er sich im Zeitzer SRH-Klinikum, vor allem in seinem Team in der Klinik für Allgemein- und Visceralchirurgie, viel zu wohl. Da will Dr. Thomas Bolle als Chefarzt den Weg noch ein Stück begleiten, begonnene Prozesse fortsetzen und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Abschluss von Ausbildungen und Zusatzqualifikationen unterstützen. „Meine Mitarbeiter, die sind mir schon, ja, ans Herz gewachsen“, sagt er.