Der 11.11. naht: Die Narren stehen in den Startlöchern

Zeitz/MZ - Die Karnevalisten der Region bügeln ihre Kostüme auf: Am 11.11., 11 Uhr 11, beginnt traditionell die fünfte Jahreszeit. Allerdings wird in Zeitz zu diesem symbolträchtigen Termin kein zünftiges „Helau“ durchs Rathaus hallen. Wie auch im vergangenen Jahr, wollen sich die Narren des Zeitzer Carneval Vereins Grün Weiß Macht und Rathausschlüssel nicht an einem Wochentag holen, sondern am Samstag. Also wird es am 12. November närrisch vor dem Zeitzer Rathaus. Um das Ereignis zusätzlich zu würdigen, wollen die Zeitzer Karnevalisten zudem froh gelaunt eine Runde um den Altmarkt ziehen um öffentlich zu zeigen: Wir sind wieder da. Nach den Worten des Vereinspräsidenten Matthias Pfützner sind dazu natürlich Zuschauer und Gäste anderer heimischer Vereine eingeladen. Der Zug um den Altmarkt ist allerdings nicht vergleichbar mit jenen Faschingsumzügen, die es noch vor ein paar Jahren in Zeitz gegeben hat.