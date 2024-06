Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Alttröglitz/MZ. - Die Industrieparkstraße erhitzt die Gemüter in der Elsteraue. Vor allem Anwohner aus Rehmsdorf, Tröglitz, Göbitz und Maßnitz beschweren sich über zunehmenden Verkehrslärm. Die Verwaltung der Gemeinde möchte die Straße am liebsten los werden und zur B 180 hochstufen. So setzte die Verwaltung innerhalb von sechs Monaten die Hochstufung zum zweiten Mal auf die Tagesordnung. Geändert hat sich nichts, auch nicht die Meinung der 19 Gemeinderäte. So beantragt Andrea Kabisch (CDU) am Donnerstagabend zur letzten Sitzung des jetzigen Gemeinderates die Verschiebung der Entscheidung und fand mit zehn Jastimmen die erforderliche Mehrheit.