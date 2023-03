Familie Linke aus Zeitz hatte sich 1983 lange auf den Sommerurlaub am Werbellinsee gefreut. Doch kurz nach der Ankunft am See wird die Leiche von Vater Karl-Heinz 1983 aus dem Wasser geborgen. Steckte die Stasi dahinter?

Zeitz/MZ - Am 29. August 1983 waren Gudrun und Karl-Heinz Linke früh in Zeitz aufgebrochen. Sie wollten schon gegen Mittag in ihrem Feriendomizil am Werbellinsee ankommen. Das ganze Jahr über freute sich das Ehepaar auf den Sommerurlaub am geliebten See. Als die Kinder noch klein waren, hatten sie hier schon zusammen Urlaub gemacht.