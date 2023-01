Schulwechsel 2023 Das haben weiterführende Schulen in Zeitz und Droyßig zu bieten

Am Samstag, 21. Januar, haben sich Viertklässler und Eltern gleich zwei Einrichtungen anschauen können. Wie sich das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Zeitz und die CJD Christophorusschulen in Droyßig präsentieren.