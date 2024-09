Zeitz/MZ. - Am 28. März 1931 verstarb Köttnitz im 75. Lebensjahr rasch an den Folgen einer Lungenentzündung in seiner Wohnung Brühl 11. Ihre letzte Ruhestätte fand die sterbliche Hülle des Verblichenen vier Tage darauf im Familiengrab auf dem Johannisfriedhof, das sich direkt an der Kapelle befindet. Das letzte Geleit gab ihm auch der Turn- und Sportklub Zeitz, dessen Ehrenvorsitzender er war.

