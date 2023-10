Zeitz/MZ/ank - Keine Leute, keine Leute: Das Bürgerbüro im Zeitzer Rathaus muss in der kommenden Woche, 23. bis 27. Oktober, nun ganz geschlossen bleiben. Laut Stadtsprecher Lars Werner hat es weitere personelle Ausfälle gegeben. Zunächst war angekündigt worden, die Öffnungszeiten der Amtsstube in der nächsten Woche zu verringern. In dringenden Fällen, heißt es, sei das Büro trotz Schließung täglich von 9 bis 12 Uhr telefonisch erreichbar. Per E-Mail sei der Kontakt ebenso möglich.

Am Montag, 30. Oktober, schließt zusätzlich die gesamte Stadtverwaltung. Die Tourist-Info hat allerdings auch am 30. Oktober geöffnet. Nach dem Reformationstag am 31. Oktober sei die Stadtverwaltung ab 1. November wieder erreichbar, heißt es. Das Standesamt bleibt am 6. November geschlossen.

Besucher werden gebeten, planbare Besuche des Bürgerbüros auf die Zeit nach dem 13. November zu verschieben. Das Bürgerbüro ist telefonisch erreichbar über 03441/8 32 09 und per E-Mail kann es über [email protected] kontaktiert werden.