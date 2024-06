Immer wieder wird Zeitz in Fernsehbeiträgen in eine falsche Rolle gedrängt. Nach den Ursachen für Fehlentwicklungen wird nicht gefragt. Warum das geschichtlich und für die Zukunft so wichtig wäre.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Glaubt man dem regionalen öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wurde „Zeitz vom Kapitalismus abgehängt“, also ausgeschaltet und vergessen. Der jüngste Beitrag unter diesem sensationsgierigen Titel reiht sich ein in eine Vielzahl von Reportagen in den vergangenen Jahren, die Zeitz sehr undifferenziert betrachten und in eine bestimmte Ecke drücken. Anstatt den Ursachen für bestimmte Fehlentwicklungen in den letzten 30 Jahren genauer auf den Grund zu gehen, werden immer wieder bewusst Zerrbilder bedient, die weiteren Imageschaden bezüglich der Außenwirkung anrichten. Vermeintliche Experten kommen mit Allgemeinplätzen vor gewichtig inszenierter Kulisse zu Wort.