Dann geht halt einfach hin

Zeitz/MZ - Ja, die Zeitzer Innenstadt ist in einer sehr schwierigen Lage. Eigentlich ist sie das immer schon. Es ist den Einzelhändlern zu danken, die meist selbst in ihren Geschäften stehen, dass es dennoch immer noch so ein breites und kreatives Angebot gibt. Doch alleine können die Händler es nicht stemmen, dass die Innenstadt eine Zukunft hat.

Kaum ein Zeitzer wird wohl bestreiten, dass die Altstadt, der Bereich rund um die Fußgängerzone zwischen Kalkstraße, Schützenstraße und den drei Märkten, der Dreh- und Angelpunkt der Stadt ist. Und ebenso weiß jeder, dass es nötig ist, dass dieser Bereich genutzt, „frequentiert“ wird. Auch und vor allem von den Zeitzern. Weil es ihre Innenstadt ist und weil es ein denkbar schlechtes Signal an auswärtige Gäste ist, wenn die Altstadt leer ist. Bücher, Haushaltswaren, Klamotten, Sportartikel, Schmuck, Uhren, Wein, Spielzeug und Parfüm - gibt es alles. Persönliche Beratung garantiert und auch ein Ansprechpartner, wenn dann etwas nicht passt. Also sollte man aufhören, den Händlern für ihr Durchhalten zu applaudieren und stattdessen bei ihnen einkaufen. Einfach mal hingehen. Die Veranstaltungen, die jetzt geplant sind, sind ein guter Anlass.

