CropEnergies will in der Nähe seines Standorts in Zeitz bis zu 100 Millionen investieren

In der neuen Anlage ist die Herstellung von Ethylacetat geplant. Unterstützung der Stadt Zeitz ist zugesichert.

In der Nähe des Zeitzer Standorts will CropEnergies gemeinsam mit Johnson Matthey, London, einem führenden Unternehmen für nachhaltige Technologien, eine neue Anlage errichten.

Zeitz/MZ - Die CropEnergies AG, Mitglied der Südzucker-Gruppe, hat eine Investition in Höhe von 80 bis 100 Millionen Euro in der Nähe des Zeitzer Standorts angekündigt. Das geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor. In der geplanten Anlage soll gemeinsam mit Johnson Matthey, London, einem führenden Unternehmen für nachhaltige Technologien, aus nachhaltigem Ethanol erneuerbares Ethylacetat hergestellt werden.