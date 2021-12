Corona: Mohrenapotheke bietet auch Heiligabend und an den Feiertagen Tests an

Wer über das Weihnachtswochenende noch einen Testnachweis braucht, kann sich in Zeitz ohne Anmeldung testen lassen.

Katharina Kreil führt für die Zeitzer Mohrenapotheke im Foto-Studio Kreil in der Fischstraße Corona-Tests durch.

Wer Heiligabend oder an den Feiertagen einen Corona-Testnachweis benötigt, der kann das Angebot der Zeitzer Mohrenapotheke nutzen. Die Tests führt unter anderem Katharina Kreil (Foto) durch. Die Testzeiten wurden für das Weihnachtswochenende extra ausgeweitet:

Tests ohne Anmeldung sind im Fotostudio Kreil in der Fischstraße möglich an Heiligabend von 8 bis 10 Uhr und am ersten und zweiten Feiertag von 8 bis 11 und 13 bis 16 Uhr.