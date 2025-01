Ein Geschäft mit wechselnden Angeboten könnte die Zeitzer Einkaufsmeile bereichern, finden immer mehr Zeitzer. Was sie sich für Handel und Wandel in der Stadt 2025 wünschen.

Bürger haben Wünsche für die Innenstadt in Zeitz - Pop-up-Store steht weit oben auf der Liste

Die Zeitzer Innenstadt ist selbst von oben schön anzusehen. Unten hapert es noch an dem einen oder anderen Detail, finden die Zeitzer.

Zeitz/MZ. - „Wir wünschen uns schon gar nicht mehr, dass neue Geschäfte in die Stadt kommen“, schreibt Martina Riedel an die Redaktion, „wir wünschen und hoffen, dass die, die wir haben, bleiben.“ Im letzten Jahr hat die MZ fast wöchentlich Meinungen von Bürgern zur Innenstadt gesammelt, Positives, Negatives, was sie bewegt, warum sie dort einkaufen oder nicht.