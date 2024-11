Nonnewitz Alle ma! Mit diesem Schlachtruf zogen die Jecken der Nonnewitzer Karnevalsvereinigung (NKV) durch die Stadt. Am Samstagabend stieg schon die erste Abendveranstaltung in der Turnhalle Nonnewitz. Der Verein gehört zu den Mitglieder stärksten in der Region hat und besitzt als einziger Verein an der Spitze eine Frau - nämlich Präsidentin Birgit Renker.

Foto: René Weimer