Briefmarkensammler in Grundschule: Was Schüler am Hobby spannend finden

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - „Dieter, guck mal, welche Marke ich in der Kiste gefunden habe.“ Ein Mädchen mit breitem Lächeln und neugierigem Funkeln in den Augen schaut den Mann an. „Dieter, ich brauche auch Deine Hilfe, ich kann die Briefmarke nicht mit der Pinzette fangen“, sagt ein anderes blondes Mädchen sofort. „Bei mir geht es auch nicht“, seufzt ein drittes Kind. Innerhalb weniger Minuten ist der Name „Dieter“ mindestens zehnmal in der Gruppe zu hören. Und „Dieter“ ist da. Dieter ist Dieter Bloch. Und er leitet die Arbeitsgemeinschaft von jungen Briefmarkensammlern, die es seit kurzem an der Grundschule Elstervorstadt in Zeitz gibt.