Briefe an den Weihnachtsmann werden in Zeitz gesammelt

Zeitz/MZ - Nein, es war kein Druckfehler: Auf dem Zeitzer Weihnachtsmarkt gibt es in diesem Jahr tatsächlich zum ersten Mal Knusperflocken-Stollen. Das bestätigt auch Martin Exler, Geschäftsführer der Veranstaltungsagentur Hex.Event, die den Markt zum ersten Mal durchführt. „Ein breites Angebot an winterlichen Speisen und Getränken lädt zum Verweilen auf dem Altmarkt ein“, sagt er. „Das kulinarische Highlight ist sicher der erste Zeitzer Knusperflocken-Stollen. Dieser wurde in Zusammenarbeit mit der Bäckerei Eisenschmidt in Rehmsdorf und der Konditorin Magdalena Radefeld entwickelt und produziert.“ Die erste limitierte Auflage gibt es ab Freitag, 2. Dezember, am Stollenstand auf dem Altmarkt.

