Am 30. November vor 80 Jahren erlebten die Zeitzer den schwersten Bombenangriff des Zweiten Weltkrieges. Das Ende des Krieges war absehbar. Was eine Zeitzeugin berichtet.

Zeitz/MZ. - Der 30. November 1944 ist ein denkwürdiger Tag in der Stadtgeschichte. Es war jener verhängnisvolle Donnerstag, an dem die Stadt Zeitz den schwersten Bombenangriff während des Zweiten Weltkrieges erlebte. Sogar die BBC London erwähnte den Luftangriff in ihren Meldungen, bei dem ungefähr 500 Bomben auf die Stadt niederfielen. In vielen Stadtteilen wurden Häuser ganz oder teilweise zerstört.