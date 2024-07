Zeitz/MZ. - „Oh, sind die süß!“ Es sind nicht nur die Kinder, die am Ziegengehege im Schlosspark Moritzburg Zeitz ihrer Begeisterung freien Lauf lassen. „Ich glaub’, ich hab einen Zuckerschock“, ruft eine Frau. Die beiden Hauptdarsteller in diesem Erfolgsstreifen stört das wenig. „Sie sind am Mittwoch vor einer Woche geboren“, sagt Tierheimleiterin Eva-Maria Bauer mit Blick auf die beiden Ziegenbabys, die meist ihrer Mutter auf Schritt und Tritt folgen. Kein Wunder, können sie sich doch so zu jeder Zeit an der Milchbar bedienen. Für die beiden erwachsenen Ziegen kommt das Futter mittags vom Tierheimteam. Und das wissen die ganz genau.

