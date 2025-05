Die Blumengeschäfte, die es in Zeitz einmal gegeben hat, beschäftigen die Leserinnen und Leser weiter. Welche fast vergessenen Erinnerungen dabei wieder wach werden.

Blüten aus der Kalkstraße: Wie viele Blumenläden es früher mal in Zeitz gab!

Erinnern an ehemalige Zeitzer Geschäfte

Diese Aufnahme vom Elsterfloristik-Geschäft in der Zeitzer Kalkstraße entstand 2004.

Zeitz/MZ. - „Mir ist eigentlich erst nach dem Lesen der Artikel, die mir eine liebe Freundin aus Zeitz zugeschickt hat, wieder eingefallen, dass wir unsere Blumen und Pflanzen immer in dem Laden an der Ecke August-Bebel-Straße/Thälmannstraße gekauft haben“, schreibt Silvana Kunze. „Wir waren ja noch Kinder, sind aber immer mit Mutti und Oma einkaufen gegangen. In diesem Laden war eine nette, hübsche Verkäuferin, die immer viel erklärt hat und sich toll auskannte. Den Namen weiß ich leider nicht. Aber jetzt denke ich oft daran.“