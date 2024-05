Anbieter und Gäste kommen aus mehreren Bundesländern zum Pflanzenflohmarkt in den Schlosspark Moritzburg Zeitz. Es wird verkauft, viele Tipps gegeben. Was den Besuchern gefällt.

Zeitz/MZ. - Bepackt mit mehreren Taschen aus den unverkennbar etliche verschiedene Pflanzen schauen ist Sabine Göttling unterwegs zu ihrem Auto. Sie kommt am Pfingstsonntag vom Pflanzenflohmarkt im Schlosspark Moritzburg Zeitz. „Was ich pflanzen will, trage ich hier“, sagt die Chemnitzerin und hebt die Taschen an, „wie ich pflanze und was ich besser machen kann als bisher, das habe ich im Kopf!“