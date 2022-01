Betrunkener Autofahrer verunglückt in Zeitz

Bei einem Fahrer in Zeitz wurden 1,75 Promille Alkohol in der Atemluft gemessen.

Zeitz/MZ - Nach einem Unfall in der Badstubenvorstadt in Zeitz am Dienstagabend hat ein Pkw-Fahrer seinen Führerschein zunächst abgeben müssen. Der Fahrer hatte in einer Kurve die Kurve nicht gekriegt und war gegen ein Verkehrszeichen geprallt. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem Fahrer und ließen ihn pusten. Das Ergebnis: 1,75 Promille Alkohol in der Atemluft. Der Mann ist zur Blutentnahme ins Krankenhaus gefahren worden.