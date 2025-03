Beschlossen: Tempo 30 in Kretzschau und Döschwitz kommt – das steckt dahinter

In Kretzschau und in Döschwitz wird auf der B180 die zulässige Höchstgeschwindigkeit herabgesetzt.

Döschwitz/Kretzschau/MZ. - Tempo 30: Schneller darf in den nächsten Monaten der Verkehr weder durch Kretzschau noch durch Döschwitz rollen. Wie die Kreisverwaltung am Donnerstagnachmittag mitteilte, ist kurz zuvor die Entscheidung gefallen, die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der B180 in den Dörfern von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde herabzusetzen.