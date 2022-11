Beim rückwärts Rangieren sind in Zeitz zwei Pkw kollidiert.

Zeitz/MZ - Bei einem Verkehrsunfall in der Beethovenstraße in Zeitz haben am Montagmorgen zwei Pkw Blechschäden erlitten. Laut Polizei hatte ein Autofahrer beim rückwärts Rangieren mit seinem Wagen ein sich näherndes anderes Auto übersehen und es kam zur Kollision.