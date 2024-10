Die Polizei hat am Montagabend einen Autofahrer in Theißen kontrolliert. Pech für den Mann, nun wird kräftig gegen ihn ermittelt.

Theißen/MZ/ank. - Weil er sich verschiedener Verkehrsdelikte schuldig gemacht und Diebstähle begangen haben soll, wird nun gegen einen 31-jährigen Mann aus Zeitz ermittelt. Wie das Polizeirevier Burgenlandkreis dazu am Dienstag mitteilte, war der Mann am Montagabend im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Zeitzer Straße in der Ortschaft Theißen kontrolliert worden. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der Mann ein Auto lenkte, ohne jedoch im Besitz eines Führerscheins zu sein. Zudem war der Mann unter dem Einfluss von illegalen Drogen auf der Straße unterwegs. Darüber hinaus standen laut Polizei sowohl das von dem Zeitzer geführte Fahrzeug als auch die an dem Wagen montierten Kennzeichen zur Fahndung aus. Sowohl das Auto als auch die Kennzeichentafeln waren bei der Polizei als gestohlen gemeldet. Zu dem Mann schreibt die Polizei, dass er den Beamten bereits einschlägig bekannt sei.