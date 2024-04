Thomas Dietrich stellt seine Werke bei den Stadtwerken in Zeitz aus.

Ein Stück Natur zieht bei den Stadtwerken Zeitz ein. Mit einer Vernissage ist dort am Mittwoch die neue Ausstellung von Hobbykünstler Thomas Dietrich eröffnet worden. Seine Wachsmalerein stehen unter dem Motto Natur, ein Thema, das seiner Meinung nach sehr wichtig ist. „Eigentlich müssten wir alle viel mehr für die Natur tun“, erklärte er. Ein besonderes Ausstellungsstück sei der „Spiegel der Natur“. Ein Würfel aus Spiegeln, auf dem der Künstler die fünf Elemente vereint. Insgesamt 15 Werke stellt er an den Wänden in den Räumlichkeiten der Zeitzer Stadtwerke aus, allesamt stehen sie zum Verkauf. Bis zum 31. Juli können Besucher die Werke betrachten.