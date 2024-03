Die Hauptstraße im Stadtteil von Zeitz ist gesperrt. Vor allem Leute in den Straßen auf dem Berg fühlen sich wie auf dem Mond. Was die Stadt sagt.

Kayna/MZ. - Jetzt geht es los: In Kayna wird seit dieser Woche wirklich gebaut. Baumaschinen rückten am Montag an und arbeiten in der Waldstraße. Gesperrt ist diese Hauptschlagader des Verkehrs allerdings schon seit November. Doch die Kaynaer haben sich eingerichtet, fuhren über Schleich- und Umwege, manche ignorierten die Sperrschilder. Doch jetzt ist damit Schluss. Es wird die Straße dicht gemacht und Abwasserrohre verlegt.