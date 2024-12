Alttröglitz/MZ. - Der heftige Herbststurm in den vergangenen Tagen hat in der Gemeinde Elsteraue kaum Bäume umgeschmissen. „Diesbezüglich haben wir Glück gehabt und die Lage gut im Griff“, sagt Antje Wujtschik. Sie arbeitet im Bauamt der Gemeinde Elsteraue und kümmert sich dort um die Bäume. So sind die Mitarbeiter des Bauhofes in diesen Wochen unterwegs, um nach dem aktuellen Zustand der Bäume zu schauen. „Von Kadischen nach Gleina, in Maßnitz, Göbitz, Minkwitz, Könderitz, Rehmsdorf und Krimmitzschen waren wir schon in der Baumpflege tätig“, teilt Antje Wujtschik mit. In aller Regel handelt es sich dabei um Baumpflegemaßnahmen, die der Wiederherstellung der Verkehrssicherheit dienen. Dabei werden zum Beispiel Stamm- und Stockausschläge entfernt, Totholz aus dem Baum geschnitten. Auch Freischnitte von Gebäuden und anderen Einrichtungen wie Lampen, Ballfangnetze sind Bestandteil dieser Pflegearbeiten. Natürlich werden Bäume verschnitten, wenn sie beispielsweise in den Straßenraum ragen. Auch Fällungen waren schon notwendig, wie zum Beispiel in Rehmsdorf, Techwitzer Straße. Dort waren zwei kleine Linden absterbend. Diese wurden entfernt und werden durch Neuanpflanzungen ersetzt. In Staschwitz musste eine Birke neben der Straße gefällt werden, die nicht mehr standsicher war.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.