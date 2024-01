Auch im Burgendlandkreis beteiligen sich Landwirte am Bauernprotest. Wie Autofahrer auf die Situation reagieren.

Blockade an der A9 bei Osterfeld

Osterfeld/Kleinhelmsdorf/MZ. - Wie angekündigt, blockieren Bauern aus dem Raum Zeitz im Rahmen der bundesweiten Protestwoche seit dem Morgen die Auffahrten zur Autobahn 9 bei Osterfeld (Anschlussstelle Naumburg) und Kleinhelmsdorf (Anschlussstelle Droyßig).

Das Auffahren auf die Schnellstraße ist weder in Richtung München noch in Richtung Berlin möglich. Die Ausfahrten sind allerdings frei. Es kommt zu Stau auf der B180. Das Gros der Kraftfahrer, so heißt es vor Ort, reagiere mit Verständnis. Allerdings gebe es immer wieder auch Fahrer, die ungehalten sind.